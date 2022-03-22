У Росії зупинив роботу єдиний виробник танків

Єдиний у РФ виробник танків Уралвагонзавод зупинив роботу через брак комплектуючих

Єдиний російський виробник танків потрапив під санкції ЄС, Великої Британії та Японії

У Генштабі Збройних сил України повідомляють, що у Росії призупинили роботу підприємств концерну «Уралвагонзавод». Про це йдеться у зведенні штабу в Facebook.

Повідомляється, що окупанти зараз відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння та техніки.

«За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації «Уралзавод» та Челябінського тракторного заводу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ЄС заборонив компаніям союзу будь-які угоди з «Роснафтою», «Газпром нафтою», «Транснафтою», «Ростехом», «Оборонпромом», ОАК, ОСК, «Уралвагонзаводом», «Камазом», «Алмаз-Антеєм», «Севмашем» та «Совкомфлотом».

Також «Уралвагонзавод» потрапив під санкції Великої Британії та Японії.

Нагадаємо, Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен.

Раніше ми повідомляли, що уряд Великої Британії оголосив про заборону експорту в Росію предметів розкоші, а також запровадив нові імпортні мита на сотні ключових російських товарів.

Мита будуть різко підвищені на залізо, сталь, добрива, деревину, шини, залізничні контейнери, цемент, мідь, алюміній, срібло, свинець, залізну руду, напої, у тому числі горілку, скло та вироби з нього, крупи, насіння олійних культур, папір та картон, машини, твори мистецтва, антикваріат, хутряні шкури та штучне хутро, кораблі та білу рибу.

Також британський міністр Шеппс допоміг створити антиросійську транспортну коаліцію.

Напередодні стало відомо, що США і Японія вводять санкції проти чиновників РФ.

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