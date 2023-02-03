Повномасштабне вторгнення: Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України

Канцлер Німеччини заявив, що потенційний вступ до Альянсу України не міг загрожувати Росії

Партнерство між Києвом і Брюсселем Кремль використовував як «привід для давно задуманого плану силового розширення території Росії»

Російський диктатор Володимир Путін запланував захопити українські території вже давно, а «загроза» розширення НАТО на схід була для Кремля лише приводом для нападу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на зустрічі з жителями міста Марбург, пише DW.

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На думку голови німецького уряду, партнерство між Києвом і Брюсселем Кремль використовував як «привід для давно задуманого плану силового розширення території Росії».

Шольц підкреслив, що НАТО є оборонним союзом, тому потенційний вступ до Альянсу України не міг загрожувати Росії. «Не потрібно прикидатися, нібито слова «розширення НАТО на схід» є якимось аргументом», – заявив канцлер.

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У той же час Шольц поспішив заспокоїти німців, що Німеччина не допустить ескалації, яка призведе до розширення війни на весь континент. «Війна між НАТО і Росією була б жахливою подією. Ми несемо відповідальність за те, щоб такої ескалації не відбулося», – сказав Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, аби світ розпочав мирні переговори з Росією, вона повинна вивести свої війська з України. Жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців.

До відома, уряд Німеччини веде переговори з кількома виробниками оборонної техніки щодо створення багатошарового протиракетного щита.