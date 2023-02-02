Путін наказав військам захопити Донеччину та Луганщину до березня – розвідка

Російська армія посилює та укріплює свої позиції

Президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

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Представник воєнної розвідки України заявив, що наразі є ознаки того, що ворог готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

«Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку», – зазначив Черняк.

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До слова, розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор намагається створити умови для подальших російських рейдів у північно-східні райони України: аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

Раніше міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.