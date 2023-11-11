Ще одна група українців евакуювалася з Сектору Гази
Ще 11 українців покинули зону бойових дій
Цієї ночі ще одна група українців покинула територію Сектору Гази. Усього наразі евакуйовано 214 осіб. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.
«Сьогодні вночі кордон з Сектору Гази перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість складає 214 осіб», – заявив дипломат.
За його словами, крім українців, також було евакуйовано дев'ять громадян Молдови.
«Станом на зараз в аеропорту Каїра пройшли реєстрацію приблизно 160 наших громадян та громадян Молдови, які відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинева», – додав Корнійчук.
Посол підкреслив, що українські дипломати продовжують роботу над тим, щоб усі могли вчасно і безперешкодно дібратися додому. Наразі вдалося вивезти понад половину громадян, які на це зголосилися.
Нагадаємо, що 9 листопада з Сектору Гази було евакуйовано першу групу українців із 43 осіб.
Як повідомлялося, авіація армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) ліквідувала командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама. Бойовик утримував у заручниках приблизно тисячу жителів Гази у лікарні Рантісі й перешкоджав їх евакуації.
До слова, лідери арабських країн та Ірану злітаються на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії у суботу, 11 листопада, щоб спільно вимагати від Ізраїлю припинити війну в Секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.
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