Ще одна група українців евакуювалася з Сектору Гази

Дипломати продовжують роботу над тим, щоб усі громадяни України могли безпечно дібратися додому

Ще 11 українців покинули зону бойових дій

Цієї ночі ще одна група українців покинула територію Сектору Гази. Усього наразі евакуйовано 214 осіб. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

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«Сьогодні вночі кордон з Сектору Гази перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість складає 214 осіб», – заявив дипломат.

За його словами, крім українців, також було евакуйовано дев'ять громадян Молдови.

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«Станом на зараз в аеропорту Каїра пройшли реєстрацію приблизно 160 наших громадян та громадян Молдови, які відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинева», – додав Корнійчук.

Посол підкреслив, що українські дипломати продовжують роботу над тим, щоб усі могли вчасно і безперешкодно дібратися додому. Наразі вдалося вивезти понад половину громадян, які на це зголосилися.

Нагадаємо, що 9 листопада з Сектору Гази було евакуйовано першу групу українців із 43 осіб.

Як повідомлялося, авіація армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) ліквідувала командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама. Бойовик утримував у заручниках приблизно тисячу жителів Гази у лікарні Рантісі й перешкоджав їх евакуації.

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До слова, лідери арабських країн та Ірану злітаються на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії у суботу, 11 листопада, щоб спільно вимагати від Ізраїлю припинити війну в Секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.