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Ізраїль знищив командира ХАМАСу, який тримав заручників у Газі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ізраїль знищив командира ХАМАСу, який тримав заручників у Газі
Операцію з ліквідації Сіама проведено на підставі точних даних ізраїлської розвідки
фото з відкритих джерел

Терорист утримував у заручниках приблизно тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі

Авіація армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) ліквідувала командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама. Бойовик утримував у заручниках приблизно тисячу жителів Гази у лікарні Рантісі й перешкоджав їх евакуації. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

Операцію проводили на підставі точних даних розвідки ЦАХАЛу та Ізраїльського космічного агенства (ISA), а також під керівництвом наземних військ.

«ЦАХАЛ і ISA вбили терориста, який тримав у заручниках приблизно 1000 жителів в лікарні Рантісі в Секторі Гази», – заявила пресслужба.

За даними сил оборони Ізраїля, Сіам утримував у заручниках приблизно одну тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі та перешкоджав їх евакуації на південь. Терорист переховувався у школі «аль-Буряк», де також ховались інші бойовики під його командуванням. Усі вони були ліквідовані.

Як стверджують ізраїльські військові, дії Сіама вкотре демонструють, що ХАМАС використовує цивільних як живий щит.

Нагадаємо, що лідери арабських країн та Ірану злітаються на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії у суботу, 11 листопада, щоб спільно вимагати від Ізраїлю припинити війну в Секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.

Раніше ЦАХАЛ повідомив, що відбив в угруповання ХАМАС ключові позиції у Секторі Гази. 

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що воїни ЦАХАЛу будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази, через які гинуть місцеві жителі, зокрема діти та жінки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив пряму критику військових дій Ізраїля проти бойовиків ХАМАС, зауваживши, що потрібно прикласти більше зусиль для захисту цивільних осіб.

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Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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