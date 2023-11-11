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Арабські сусіди Ізраїлю та Іран збираються на екстрений саміт

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Арабські сусіди Ізраїлю та Іран збираються на екстрений саміт
Поїздка президента Ірану Ібрагіма Раїсі до Саудівської Аравії буде вперше після семи років повного розладу між країнами
фото з відкритих джерел

У столиці Саудівської Аравії зустрінуться як союзники, так і вороги США

Лідери арабських країн та Ірану злітаються на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії у суботу, 11 листопада, щоб спільно вимагати від Ізраїлю припинити війну в Секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.

Спочатку Ліга арабських держав планувала зібратися окремо від Організації ісламського співробітництва, але у результаті лідери мусульманських країн регіону вирішили зустрітися в одному місці в суботу.

Спільний саміт має продемонструвати єдність навіть непримиренних суперників в особі Саудівської Аравії (союзника США на Близькому Сході) та Ірану – смертельного ворога США та Ізраїлю, спонсора ХАМАСу, «Хезболли» та єменських хуситів.

Поїздка президента Ірану Ібрагіма Раїсі на цей саміт стане його першим візитом до Саудівської Аравії з моменту досягнутої навесні домовленості нормалізувати відносини між країнами після семи років повного розладу.

Саудівська Аравія сподівається, що на саміті буде заявлено «єдину колективну позицію, яка виражатиме спільну арабську та ісламську волю щодо небезпечних і безпрецедентних подій, що відбуваються в Газі та на палестинських територіях», цитує AFP повідомлення саудівського держагентства.

ХАМАС давно закликає арабів відкрити другий та третій фронт, але досі ніхто не відгукнувся. Навіть перші кандидати на допомогу – ліванська «Хезболла» – обмежилися словесними погрозами та поодинокими вилазками проти північного Ізраїлю.

Соратники ХАМАСу із палестинського угрупування «Ісламський джихад» зустріли новину про саміт ісламських країн без ентузіазму.

«Не перший рік ми спостерігаємо за подібними зборами, жодних ілюзій не маємо і жодних результатів не чекаємо, – цитує AFP одного з вождів «Ісламського джихаду» Мохаммада аль-Хінді. – Той факт, що вони зібралися лише за 35 днів (після початку війни), говорить сам за себе».

Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 10 листопада повідомила, що відбила в угруповання ХАМАС ключові позиції у Секторі Гази

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що воїни ЦАХАЛу будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази, через які гинуть місцеві жителі, зокрема діти та жінки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив пряму критику військових дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, зауваживши, що потрібно прикласти більше зусиль для захисту цивільних осіб.

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Теги: Сектор Гази Іран ХАМАС Ізраїль Саудівська Аравія

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