Евакуація українців із Сектора Гази: з’явилися фото операції
Операцію з евакуації здійснювали українські розвідники
Із Сектора Гази евакуювали першу групу громадян – 43 українці уже в безпеці. Головне управління розвідки Міноборони показало фото операції.
Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснювали співробітники Головного управління розвідки Міноборони спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України.
У межах операції Україна також допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови.
Раніше повідомлялося, що у людей в Секторі Гази майже закінчилася їжа.
ЗМІ повідомляють, що армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі.
Нагадаємо, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.
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