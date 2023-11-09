Евакуація українців із Сектора Гази: з’явилися фото операції

43 українці вже в безпеці

Операцію з евакуації здійснювали українські розвідники

Із Сектора Гази евакуювали першу групу громадян – 43 українці уже в безпеці. Головне управління розвідки Міноборони показало фото операції.

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Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснювали співробітники Головного управління розвідки Міноборони спільно з МЗС України під загальним керівництвом президента України.

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У межах операції Україна також допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови.

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Раніше повідомлялося, що у людей в Секторі Гази майже закінчилася їжа.

ЗМІ повідомляють, що армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі.

Нагадаємо, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.