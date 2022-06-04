Розвідники передали до музею прапор, що майорів над «Азовсталлю» (фото)

На заході були дружини оборонців Маріуполя

Державний прапор України, що майорів над «Азовсталлю», розвідники передали до експозиції «Україна – розп’яття». Її розгорнули у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Щоб передати на довічне зберігання реліквію, що невдовзі стане титульним експонатом музейної колекції свідчень російсько-української війни, разом із генерал-майором Кирилом Будановим до музею завітали захисники Маріуполя. Під час церемонії передачі прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь.

На заході були й дружини оборонців міста-героя – тих, хто дотепер у полоні.

Раніше повідомлялося, що Україна має дані про умови утримання й можливості визволення з полону бійців полку «Азов» через комунікацію з ними розвідників Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.