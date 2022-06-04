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    Події в Україні

    Розвідники передали до музею прапор, що майорів над «Азовсталлю» (фото)

    Розвідники передали до експозиції &laquo;Україна &ndash; розп&rsquo;яття&raquo; - Розвідники передали до музею прапор, що майорів над «Азовсталлю» (фото)
    Розвідники передали до експозиції «Україна – розп’яття»
    фото: ГУР МО/Facebook

    На заході були дружини оборонців Маріуполя

    Державний прапор України, що майорів над «Азовсталлю», розвідники передали до експозиції «Україна – розп’яття». Її розгорнули у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Щоб передати на довічне зберігання реліквію, що невдовзі стане титульним експонатом музейної колекції свідчень російсько-української війни, разом із генерал-майором Кирилом Будановим до музею завітали захисники Маріуполя. Під час церемонії передачі прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь.

    На заході були й дружини оборонців міста-героя – тих, хто дотепер у полоні.

    Раніше повідомлялося, що Україна має дані про умови утримання й можливості визволення з полону бійців полку «Азов» через комунікацію з ними розвідників Головного управління розвідки Міноборони.

    Нагадаємо, 31 травня на території Харківської області мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади «Холодний Яр» збила російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор».

    Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Азов прапор музеї Україна гелікоптер окупація час #stoprussia
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    Розвідники передали до музею прапор, що майорів над «Азовсталлю» (фото)