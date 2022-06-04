У Києві розпочала роботу дитяча залізниця (фото)

На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири можуть побачити 27 стел з інформацією про обласні центри України

«Укрзалізниця» відкрила літній сезон 2022 на Київській дитячій залізниці, що в Сирецькому парку. Поїзди курсуватимуть з четверга по неділю. У будні – з 10:30 до 17:10, у вихідні – з 10:30 до 18:50. Про це компанія повідомила у Telegram.

Вокзал станції Київ-Пасажирський дитячий є мінікопією Центрального залізничного вокзалу столиці. На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири можуть побачити 27 стел з інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримати довідкові й геральдичні відомості, дізнатися про місцеві пам’ятки. А для любителів залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці.

Компанія нагадала, що у 2018 році розпочалась масштабна реконструкція залізниці. На сьогодні довжина маршруту становить 6,7 км. Залізниця обмежується двома станціями – Київ-Пасажирський дитячий та Залізнична. Рухомий склад: три локомотиви (тепловози ТУ7А, паровоз Гр-336 – єдиний діючий паровоз на дитячих залізницях України), 12 пасажирських і 2 вантажні вагони.

Вартість квитків у загальному вагоні: дитячий – 50 грн; дорослий – 100 грн.

Вартість квитків у ретровагоні: дитячий – 60 грн; дорослий – 120 грн.

Вартість квитків у вагоні «люкс»: дитячий – 100 грн; дорослий – 150 грн.

Музей історії Південно-Західної залізниці – 40 грн.

Виставка вузькоколійного рухомого складу – 50 грн.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розширила мережу руху приміських поїздів Kyiv City Express.

Нагадаємо, внаслідок нічних ударів по Львівщині 1 червня постраждала інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Об‘єкти залізниці зазнали суттєвих пошкоджень.