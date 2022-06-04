Україна не бере напряму участі в обговоренні Заходом плану закінчення війни – CNN

Київ не готовий говорити про угоди, які передбачають втрату територій

Представники США, Євросоюзу та Великобританії протягом декількох тижнів регулярно зустрічаються, аби обговорити план припинення війни на території України. Київ напряму не бере участі у переговорах. Про це пише CNN.

Як відзначають джерела видання, Захід також обговорював й план Італії.

План Італії:

перший етап – повне припинення вогню й відведення військ від лінії фронту;

другий етап – вступ України до ЄС й гарантії невступу до НАТО;

третій етап – двостороння угода між Україною й Росією щодо Криму та Донбасу. План передбачає автономію цих територій;

четвертий етап – укладання багатосторонньої угоди про мир й безпеки в Європі.

Україна, зі свого боку, не бере прямої участі в переговорах, що суперечить заяві США про «нічого про Україну без України». Водночас Штати не тиснуть на Київ й не підштовхують його до переговорів з Росією.

Захід обговорює приблизні параметри плану щодо мирного врегулювання, які можна запропонувати Україні.

Джерела також відзначають, що Київ навряд чи готовий до будь-яких домовленостей, які передбачають втрату територій. США, зі свого боку, також не підтримують план Італії.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв розкритикував мирний план урегулювання російсько-української війни, запропонований Італією.

19 травня міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо презентував генсеку ООН Антоніу Гутеррішу план, який, на думку Італії, може зупинити війну Росії проти України.

Цей план передбачає, зокрема, створення повної автономії Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України.