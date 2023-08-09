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Між Китаєм та Філіппінами виникла суперечка через військовий корабель

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Між Китаєм та Філіппінами виникла суперечка через військовий корабель
Філіппінське судно
фото з відкритих джерел

Китай просить Філіппіни відбуксирувати з мілини військовий корабель, який служить форпостом із часів Другої світової війни

Китай протягом кількох днів просить Філіппіни відбуксирувати корабель, який був посаджений на мілину у Південнокитайському морі та використовується філіппінськими військовими як форпост. Про це повідомляє Reuters.

«Китай знову попросив Філіппіни відбуксирувати з мілини військовий корабель – судно часів Другої світової війни, яке нині використовується як військовий форпост – зі спірної мілини після того, як Маніла відхилила попередню вимогу Пекіна», – йдеться у повідомленні.

Між двома сусідами різко зросла напруженість у Південнокитайському морі на тлі того, як Філіппіни під керівництвом президента Фердинанда Маркоса-молодшого зближуються зі Сполученими Штатами, що підтримують країну в її морських суперечках з Китаєм. Посольство Китаю в Манілі розкритикувало Вашингтон за те, що він «зібрав» своїх союзників, щоб продовжити «роздувати» проблему Південнокитайського моря та інцидент зі судном.

Маніла навмисно зупинила судно в 1999 році, щоб посилити свої претензії на суверенітет
Маніла навмисно зупинила судно в 1999 році, щоб посилити свої претензії на суверенітет
фото з відкритих джерел

«Південнокитайське море – це не «сафарі-парк» для країн за межами регіону, щоб робити лихо та сіяти розбрат», – йдеться у заяві посольства, зробленій 8 серпня.

Друга мілина Томаса, що лежить у виключній економічній зоні Філіппін, є місцем для кількох військових, які живуть на борту колишнього військового корабля Sierra Madre. Маніла навмисно зупинила судно в 1999 році, щоб посилити свої претензії на суверенітет.

Маніла неодноразово звинувачувала берегову охорону Китаю в блокуванні місій із поповнення запасів для її військ, як це було 5 серпня, коли вона обстріляла філіппінське судно з водометів.

5 серпня берегова охорона Китаю обстріляла філіппінське судно з водометів
5 серпня берегова охорона Китаю обстріляла філіппінське судно з водометів
фото з відкритих джерел

«Філіппінські військові назвали дії берегової охорони Китаю в суботу «надмірними та образливими». Китай заявив, що цей інцидент був «попередженням» і що він весь час виявляв «раціональну стриманість», – йдеться у повідомленні.

Китай стверджує, що окупація мілини Філіппінами є незаконною. Зокрема, Міністерство оборони КНР 8 серпня закликало Манілу припинити всі «провокаційні» дії та пообіцяло продовжувати вживати необхідних заходів для захисту суверенітету та морських прав.

Нагадаємо, що танкери, які вперше везли російську нафту з портів на Балтиці до Китаю, застрягли на Північному морському шляху і маневрують там уже майже три доби. Передбачається, що тепер терміни їхнього прибуття до КНР будуть змінені. У танкерах може бути до 224 тис. тонн нафти.

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Теги: Китай Філіппіни корабель

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