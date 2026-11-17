Росіяни заявили, що майже не використовували Кримський міст

Російська окупаційна адміністрація Криму заявила, що після чергової атаки на Керченський міст постачання продовольства, пального та інших товарів на півострів продовжується. За твердженням окупантів, переправа практично не використовувалася для таких перевезень, тому її пошкодження не призвело до порушення логістичних маршрутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву радника призначеного Росією керівника Криму Олега Крючкова.

За словами представника окупаційної адміністрації, основні маршрути доставки необхідних товарів на півострів залишилися доступними, попри повідомлення про наслідки нічних ударів.

Крючков стверджує, що Кримський міст останнім часом практично не використовували для перевезення продуктів харчування, пально-мастильних матеріалів та інших товарів.

«Кримський міст практично не використовувався для постачання продовольства, товарів і пально-мастильних матеріалів на півострів. Основний транспортний потік становили приватні автомобілі та автобуси», – заявив представник окупаційної влади.

Він також запевнив, що удари по переправі не вплинули на забезпечення тимчасово окупованого Криму необхідними ресурсами. «Логістичні ланцюги постачання збережені», – наголосив Крючков.

Водночас окупаційний чиновник не уточнив, якими саме маршрутами наразі доставляють продовольство, пальне та інші товари на півострів.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав чергової атаки, після якої з'явилися повідомлення про обвалення частини автомобільного полотна у море.

За інформацією OSINT-пабліків, один із дорожніх прольотів впав у воду. Разом із ним, за твердженнями авторів повідомлень, могла обвалитися й аркова конструкція переправи. У соціальних мережах також поширювали кадри ймовірних наслідків удару. Незалежного підтвердження інформації про обвалення конструкцій наразі немає.

Водночас Міністерство транспорту Росії повідомило про тимчасове припинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом унаслідок повторної атаки безпілотників у ніч проти 17 листопада.

Російське відомство заявило, що фахівці оцінюють завдані пошкодження. При цьому конкретних відомостей про стан автомобільного полотна, опор або аркових конструкцій у повідомленні не навели.