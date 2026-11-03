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Енергетична криза в Криму. Окупанти визнали критичну ситуацію зі світлом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Енергетична криза в Криму. Окупанти визнали критичну ситуацію зі світлом
Севастополь опинився на межі енергетичного колапсу
скриншот з відео (ілюстративний)

Після нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Севастополь зіткнувся з гострим дефіцитом електроенергії

У тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Найскладніша ситуація склалася в Севастополі, де через дефіцит електроенергії окупаційна влада не може дотримуватися навіть жорстких графіків відключень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва.

За словами Развожаєва, у ніч на 3 листопада були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури за межами міста. Пошкодження цих об'єктів позначилися на електропостачанні Севастополя, який значною мірою залежить від надходження електроенергії з інших регіонів.

«Цієї ночі знову було завдано удару по об'єктах енергетичної інфраструктури за межами Севастополя», – повідомив представник окупаційної влади.

Він пояснив, що основну частину електроенергії місто отримує ззовні. Через пошкодження енергетичних об'єктів обсяги постачання суттєво скоротилися, що змусило окупаційну адміністрацію запровадити додаткові обмеження.

Наразі ситуація настільки складна, що навіть графік «дві години зі світлом – шість годин без електроенергії» виявився нездійсненним.

«На жаль, у ситуації, що склалася, поки не вийде дотримуватися навіть графіка 2 через 6. Обсяг електроенергії, що надходить, не дозволяє забезпечити такий режим», – визнав Развожаєв.

За словами Развожаєва, у місті працює оперативний штаб, який займається питаннями електропостачання та реагування на наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури. «Прошу поставитися до ситуації з розумінням і стежити за офіційними повідомленнями», – звернувся він до жителів міста.

Водночас проблеми зі світлом спостерігаються не лише в Севастополі. За повідомленнями в соціальних мережах, електроенергія відсутня також у Сімферополі та прилеглому районі, Алушті, Євпаторії, Феодосії, Саках та інших населених пунктах тимчасово окупованого півострова.

Точні масштаби відключень наразі невідомі. Також немає підтверджених даних про кількість споживачів, які залишилися без електропостачання, та терміни його повного відновлення.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

Під ударами опинилися, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Рівненській, Одеській та Житомирській областях.

Крім того, російські війська атакували Дніпро та Харків. У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинула одна людина, ще 17 дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, медичні та освітні заклади, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Крим блекаут енергетика

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