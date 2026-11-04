Крим без світла: окупаційна влада заявила про нову аварію на енергомережах

В окупованому Криму зафіксовано нові масштабні відключення світла через аварію в енергосистемі

Після ударів у ніч проти 3 листопада по енергетичній інфраструктурі Севастополь зіткнувся з гострим дефіцитом електроенергії

В окупованому Криму тривають суттєві проблеми з електропостачанням, які охопили Сімферополь, Севастополь, Ялту, Феодосію, Білогірський район та інші населені пункти півострова. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

За повідомленнями місцевих жителів, електроенергія в Сімферопольському районі була відсутня тривалий час, а після тимчасового відновлення подавалася зі значними перепадами напруги (у межах 160-200 вольт), після чого знову зникала. Крім того, у Сімферополі та Ялті зафіксовано неодноразове моргання та подальше повне відключення світла.

Так званий радник окупаційного голови Криму Олег Крючков заявив, що причиною знеструмлення стала нова аварія на енергомережах за межами півострова. Наразі на окупованій території запроваджено обмеження подачі електроенергії та тривають відновлювальні роботи.

Як відомо, у тимчасово окупованому Криму виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Найскладніша ситуація склалася в Севастополі, де через дефіцит електроенергії окупаційна влада не може дотримуватися навіть жорстких графіків відключень.

За словами очільника окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва, у ніч на 3 листопада були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури за межами міста. Пошкодження цих об'єктів позначилися на електропостачанні Севастополя, який значною мірою залежить від надходження електроенергії з інших регіонів.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.

Під ударами опинилися, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Рівненській, Одеській та Житомирській областях.

Крім того, російські війська атакували Дніпро та Харків. У Дніпрі внаслідок ракетного удару загинула одна людина, ще 17 дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, медичні та освітні заклади, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.