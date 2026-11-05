Археологи знайшли під італійськими полями унікальне місто давнього Риму (фото)

Підземне місто Аквінум розташоване приблизно за 100 км на південь від Рима

В Італії археологи знайшли місто, яке століттями було приховане під полями. Дослідники розкрили секрети підземного міста, знайшли десятки артефактів та нові свідчення про історію давнього Риму. Про це пише «Главком» із посиланням на Teritagedaily.

Підземне місто Аквінімум розташоване за 100 км від Риму. Попри це стародавнє поселення містить чимало давньоримських знахідок. Археологам вдалося знайти скарби з монетами, керамічні вироби, мармурові портрети, старовинні написи та навіть скульптуру «Цезар з Аквінімуму». Також науковці натрапили на кам’яну стелу із зображеннями бика, барана та свині. Ці знахідки відкрили нові свідчення про давньоримські релігійні ритуали, під час яких у жертву зазвичай приносили трьох тварин.

фото: Аncientromelive

Археологи виявили мармуровий вівтар та місцевий театр, що, ймовірно, був священним місцем. Театр Аквінімуму міг збирати майже 5 тис. глядачів. Аквінум розташований приблизно за 100 км на південь від Рима. Територія міста охоплювала близько 100 га, однак за 18 років археологічних досліджень фахівцям вдалося розкопати лише 8 га. Решта стародавнього поселення досі прихована під землею, тому науковці продовжують його вивчення.

фото: Аncientromelive

У 2020 році археологи розпочали дослідження підземної інфраструктури Аквінума. Вони виявили приблизно 240 м підземних комунікацій. Важливим археологічним відкриттям стала каналізаційна система міста. Цього року дослідники знайшли головний каналізаційний колектор, що проходить під перехрестям двох ключових міських магістралей – Кардо Максимус і Декуманус Максимус. Споруда сягає близько 1,4 м в довжину та понад 2,1 м висоти.

Мармуровий портрет з підземного міста Аквінімум фото: Ancient Rome Live

Аквінум також був відомий виготовленням пурпурного барвника, про який згадував римський державний діяч Цицерон. Історія міста пов'язана й з відомими постатями: тут народився поет-сатирик Ювенал, а його назва асоціюється з ім'ям середньовічного філософа Томи Аквінського.

Археологи на південному сході Туреччини, у провінції Адияман, виявили раніше невідоме римське поселення IV століття н. е., яке може бути частиною загубленого міста Арсамея на Євфраті – одного з ключових центрів стародавнього царства Коммагена.