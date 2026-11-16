Російська влада зупинила рух Кримським мостом після атаки дронів

Російська влада повідомила про зупинку автомобільного руху Кримським мостом після атаки безпілотників

Окупанти повідомили про пошкодження інфраструктури мосту та розглядають можливість відновлення автомобільного руху в реверсивному режимі

Російська влада тимчасово перекрила автомобільний рух Кримським мостом після атаки безпілотників. За твердженням окупантів, удару зазнала інфраструктура споруди, через що виникла необхідність проведення відновлювальних робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство транспорту РФ.

Російське відомство стверджує, що причиною зупинки руху стала атака українських безпілотників. Водночас українська сторона наразі офіційно не підтвердила причетності до удару.

«Унаслідок атаки українських БпЛА на інфраструктуру Кримського мосту тимчасово призупинено рух автомобільною частиною споруди», – йдеться в повідомленні російського Мінтрансу.

За інформацією відомства, на мосту тривають відновлювальні роботи. Російські служби оцінюють можливість часткового відкриття автомобільного сполучення з організацією реверсивного руху.

Водночас залізничне сполучення, за твердженням російської сторони, здійснюється у штатному режимі.

Попередньо, постраждалих унаслідок атаки немає. Масштаби пошкоджень інфраструктури та терміни повного відновлення автомобільного руху наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про блокування Кримського мосту після вибухів в окупованому Криму. У липні російська окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух переправою на тлі атаки безпілотників. На під'їздах до мосту утворилися черги, а на півострові повідомляли про вибухи та перебої з електропостачанням.

Крім того, «Главком» повідомляв про оцінку ГУР щодо військового значення Кримського мосту. Заступник начальника ГУР Вадим Скибицький пояснював, що Росія дедалі активніше використовує альтернативні маршрути постачання військових вантажів через окуповані території півдня України.