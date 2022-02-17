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    Обстріл дитсадка на Луганщині: з'явилося відео евакуації дітей

    На щастя, постраждалих серед малечі немає - Обстріл дитсадка на Луганщині: з'явилося відео евакуації дітей
    На щастя, постраждалих серед малечі немає
    фото: скріншот відео

    Поліцейські та рятувальники Луганської області евакуювали дітей і персонал у безпечне місце

    У момент обстрілу дитячого садочка в Станиці Луганській 20 дітей саме снідали в їдальні на другому поверсі. На щастя, постраждалих серед малечі немає. Проте троє працівників садку – дві жінки та чоловік – отримали контузії. Про це повідомили в Нацполіції.

    Поліцейські та рятувальники Луганської області евакуювали дітей і персонал у безпечне місце.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Як повідомлялося, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

    Сьогодні, 17 лютого, окупанти обстріляли селище Врубівка Попаснянського району Луганської області. У двір Врубівського ліцею потрапив снаряд, а також пошкоджений газогін.

    Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.

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    Теги: бойовики на Донбасі Луганщина обстріл рятувальники дитячий садок
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    Обстріл дитсадка на Луганщині: з'явилося відео евакуації дітей