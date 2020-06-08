У Росії вже понад 467 тис. хворих на коронавірус, померло – близько 6 тис. осіб



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Всього в країні виявлено 467 673 хворих у 85 регіонах

Найбільша кількість нових випадків захворювання за добу зафіксована у Москві – 1 956

За добу у Росії зафіксували 8 984 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ РФ «Стопкоронавірус.рф».

«За останню добу у Росії виявлено 8 984 хворих на нову коронавірусну інфекцію у 84 регіонах, з них 3 458 випадків (38,5%) – активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби», – сказано у повідомленні.

Уточнюється, що всього в країні виявлено 467 673 хворих у 85 регіонах.

«Також за добу зафіксовано 134 летальних випадки. За весь період у Росії від коронавірусу померло 5 859 осіб», – сказано у повідомленні.

Повідомляється, що найбільша кількість нових випадків захворювання за добу зафіксована у Москві – 1956, у Московській області – 754 і у Санкт-Петербурзі – 340.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 8 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 110 513 осіб, Великій Британії – 40 625, Бразилії – 36 455, Італії – 33 899, Франції – 29 158 та Іспанії – 27 136. У Китаї загалом – 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).