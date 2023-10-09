САП збирається відсторонити від посади мера Сум Лисенка

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства

Спеціалізована антикорупційна прокуратура родала до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Як зазначається, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум.

«9 жовтня 2023 року прокурор САП подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 грн. Про розгляд указаного клопотання буде повідомлено додатково», – йдеться у повдомленні.

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За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Нагадаємо, 6 жовтня Вищий антикорупційний суд випустив під заставу міського голову Сум Олександра Лисенка. Розмір застави склав 3 млн грн.

Як повідомлялося, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради «на гарячому» – в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн грн хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.