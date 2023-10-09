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ВАКС виніс вирок ексголові Рахункової палати Пацкану, проте одразу ж звільнив від покарання

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ВАКС виніс вирок ексголові Рахункової палати Пацкану, проте одразу ж звільнив від покарання
ВАКС визнав ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло
фото з відкритих джерел

Ексголову Рахункової палати судили за отриману компенсацію за оренду житла

ВАКС визнав ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло, але звільнив від покарання через сплив строків давності. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Колишньому нардепу та ексголові Рахункової палати Пацкану призначили обмеження волі на два роки зі штрафом у 10200 грн і забороною обіймати певні посади, однак тут же звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. За рішенням суду, Пацкан повинен відшкодувати 127400 грн отриманої компенсації на проживання та сплатити 7850 грн на проведення експертиз. Суд також залишив в силі заставу у 49620 грн.

Рішення ухвалили судді ВАКС Сергій Мойсак, Ольга Саландяк та Оксана Олійник.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Корзун просив суд призначити Пацкану чотири роки позбавлення волі із забороною права обіймати певні посади на строк три роки (після відбуття покарання) і штрафом у 17 тис. грн. В обвинувачені йшлося про ч.2 ст.364, строк давності за який становить 10 років. Ймовірно суд змінив кваліфікацію на ч.1 ст.364, що є нетяжким злочином. Про мотиви суду стане відомо із повного тексту рішення.

У обвинувачення і захисту є 30 днів на оскарження вироку до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 жовтня 2022 року повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках. 

27 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану, який обґрунтовано підозрюється у незаконному отриманні 117 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49620 грн. 

За даними слідства, Пацкан, будучи нардепом, з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, попри наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн. Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало істотної шкоди). Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом. 

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Теги: суд Валерій Пацкан корупція Вищий антикорупційний суд

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