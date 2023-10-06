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Мер Сум, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мер Сум, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу
, Олександр Лисенко зазначив, що обвинувачення просило заставу у 10 млн грн
Фото: Сумська міська рада

Розмір застави склав 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд випустив під заставу міського голову Сум Олександра Лисенка. Про це пише «Суспільне» із посиланням на пресслужбу суду.

Розмір застави склав 3 млн грн, її внесли 5 жовтня, додали у пресслужбі.

Під час обрання запобіжного заходу 4 жовтня, Олександр Лисенко зазначив, що обвинувачення просило заставу у 10 млн грн.

Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради «на гарячому» – в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн грн хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

 

Теги: Антикорупційний суд Суми мер

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