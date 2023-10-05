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Сербський суд відмовив у екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сербський суд відмовив у екстрадиції колишнього генерала СБУ Наумова
Вищий суд засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей
фото: Радіо Свобода

Україні остаточно відмовили в екстрадиції ексгенерала Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова

Апеляційний суд у сербському місті Ниші підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції про остаточну відмову в екстрадиції ексгенерала Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова в Україну. Про це журналістам Балканської служби Радіо Свобода розповіли у суді, повідомляє Радіо Свобода.

Рішення апеляційного суду юридично закріплює попередні судові вироки в Сербії щодо невидачі Наумова на запит України.

Запит на екстрадицію від України до Сербії надійшов у середині жовтня 2022 року. Сам Наумов виступав проти своєї екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека нібито буде під загрозою.

В Україні Наумову повідомили про підозру «у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Нагадаємо, 29 вересня Вищий суд сербського міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

З літа 2019 року до липня 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ). До цього керував держпідприємством «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тис. євро, близько $125 тис. та коштовностями.

Андрій Наумов залишив країну 23 лютого. У квітні Президент України Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги та позбавив звання генерала.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні Чорнобильської атомної електростанції.

Раніше повідомлялося, що суд у Сербії відмовив в екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова.

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Теги: суд Сербія екстрадиція СБУ

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