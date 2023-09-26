ВАКС знову зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву

Рішення суду не підлягає оскарженню

Вищий антикорупційний суд вирішив знову зменшити розмір застави для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Як зазначають у суді, Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу сторони захисту на продовження арешту Князєва з можливістю внесення застави у розмірі 55 млн грн.

«За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, зменшивши розмір застави до 45 млн грн.», – йдеться у повідомленні суду.

Також наголошується, що рішення не підлягає оскарженню.

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Нагадаємо, на початку вересня Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву до 55 млн грн.

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили 2,7 млн дол.

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16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву. Судді також ухвалили постанову пленуму ВС про припинення його повноважень.