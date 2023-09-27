Суд дозволив обзивати колишнього топподатківця Бамбізова «сумнозвісним»

Суд заявив прямим текстом: позивач є публічною особою, а тому повинен бути терпимим до критики

Колишній топподатківець Євген Бамбізов пішов судом проти нардепа, який гостро критикував і Бамбізова, і його ставлеників

Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову колишнього голови Офісу великих платників податків Євгена Бамбізова щодо голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Претензії експодатківця стосувалися допису нардепа, опублікованого у Telegram. Зокрема, 3 лютого Данило Гетманцев написав: «Дякую СБ Дніпропетровської області за допомогу новому керівництву ДПС області у зачищенні служби від старих кадрів команди сумнозвісного Бамбізова. Пів року тому перезавантажили керівництво. Вчора зловили на хабарі хабарницю із старої «професійної» команди».

скрішот із телеграм-каналу Данила Гетманцева

На думку Бамбізова, пост політика нашкодив його репутації. А саме – з допису випливає, що нардеп фактично звинуватив позивача у непрофесіоналізмі, порушенні законодавства та норм моралі; пов’язав його з особою, яка зі слів Гетманцева, є такою, що отримала хабар. Тому Бамбізов просив суд визнати вказаний допис політика недостовірною інформацією та спростувати її.

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Адвокат нардепа не погодилася з твердженнями позивача. Вона заявила, що Данило Гетманцев висловив суб’єктивне ставлення cтосовно конкретної ситуації. Нардеп дотримався принципу плюралізму думок та свободи висловлювання, не порушуючи права позивача.

Суд дійшов висновків, що Євген Бамбізов є публічною особою. А отже, перебуває під прицілом прискіпливого контролю з боку активістів та пересічних громадян. До того ж поширена інформація Гетманцева, вважає суд, стосувалася Бамбізова як публічної особи і спричинила суспільний інтерес. Тому позивач повинен бути терпимим до публічної критики, межа якої є ширшою від критики пересічних осіб.

Самі ж висловлювання нардепа суд назвав оціночними судженнями, які не підлягають спростуванню.

Нагадаємо, що після Революції гідності Євген Бамбізов працював виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби, керівником Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. У вересні 2019 року його було звільнено з посади очільника Офісу великих платників податків. У листопаді того ж року Бамбізова затримала СБУ за підозрою в причетності до справи олігарха Сергія Курченка. Через два роки, у вересні 2021-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу щодо Бамбізова. Експосадовець назвав імені замовників, котрі сфабрикували проти нього справу.