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СБУ ліквідувала ще три «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – посадовець ВЛК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ ліквідувала ще три «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – посадовець ВЛК
Всім затриманим загрожує до 10 років ув'язнення
фото: СБУ

Залежно від способу перетину та терміновості виїзду ухилянти платили до $10 тис

Служба безпеки України викрила ще три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано організаторів нелегальних «трафіків», серед яких – посадовець районного ВЛК та власник транспортної компанії, яка імітувала міжнародні вантажні перевезення.

За гроші фігуранти пропонували військовозобов’язаним виїхати із нашої держави на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Такі «послуги» оцінювалися у суму до $10 тис (375 тис грн) – вартість залежала від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон.

У Львові

Військові контррозвідники СБУ затримали лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії. Він намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про «наявність важких діагнозів». Встановлено, що на підставі сфабрикованих висновків медика його спільники з ВЛК готували завідомо неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби.

На Одещині

Затримано ділка, який налагодив канал нелегальної міграції потенційних призовників до ЄС через територію невизнаного Придністров’я. Щоб переправити військовозобов’язаних за кордон, фігурант вивозив їх на власному авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску.

Зловмисник координував злочинні дії зі своїм зарубіжним спільником, який підшукував клієнтів через спеціально створений Телеграм-канал. Гроші за «трансфер» фігуранти отримували на власний криптогаманець.

На Закарпатті

Затримано власника транспортного підприємства, який переправляв військовозобов’язаних за межі нашої держави як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну.

6 фото
На весь екран

За викрити фактами тривають розслідування, розпочаті у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
  • ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Всім затриманим загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, українські спецслужби наступного року мають намір активізувати розвідувальні операції та провести диверсійні удари вглиб російської території, щоб війна була якнайближче до Кремля.

Теги: СБУ хабар документи кордон перевезення ухилянти

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