Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною

Поліція дозволила демонстрацію

У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування «транспортного безвізу». Він відбудеться біля пункту пропуску «Загонь-Чоп». Про це повідомляє Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE.

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Поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.

«Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками», – ідеться в повідомленні.

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Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.

«Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, блокування польсько-українського кордону змусить громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят.

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.