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Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною
Угорські перевізники мають намір блокувати пункту пропуску «Загонь-Чоп»
фото з відкритих джерел

Поліція дозволила демонстрацію

У понеділок, 11 грудня, угорські перевізники проведуть акцію протесту на кордоні з Україною, вимагаючи скасування «транспортного безвізу». Він відбудеться біля пункту пропуску «Загонь-Чоп». Про це повідомляє Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE.

Поліція дозволила демонстрацію, оголошену угорськими перевізниками.

«Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками», – ідеться в повідомленні.

Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.

«Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, блокування польсько-українського кордону змусить громадян витратити більше грошей на деякі продукти напередодні різдвяних свят.

Як повідомлялося, страйк польських перевізників заблокував волонтерську допомогу для ЗСУ.

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Теги: ринок протест перевезення Угорщина продукти кордон

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