Польські перевізники заблокували доставку військового катера для України

Військовий корабель є частиною допомоги уряду США Україні

На українсько-польському кордоні заблокували перевезення патрульного корабля SAFE Boats International. Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький на сторінці у Facebook.

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За його словами, організатор протестів Томаш Бучек опублікував фотографію з катером, написавши, що це нібито приватний катер, який належить Княжицькому. Депутат спростував цю інформацію.

«Томаш Бучек, активіст проросійської партії «Кофедерація», написав, що це приватна яхта, яка нібито приналежить мені. Ось саме так працює антиукраїнська пропаганда, якої мета - зупинити перевезення озброєння ЗСУ та інших товарів для потреб воюючої України», – сказав нардеп.

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За даними Княжицького, виробник катера підтвердив, що SAFE Boats – це військовий вантаж, частина допомоги уряду США Україні. Про це, зокрема, писав активіст громадської організації «Європа без бар'єрів» Павло Кравчук.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Як повідомлялося, на українсько-польському кордоні відкриється пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» для руху порожніх вантажівок на виїзд з України.

1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

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До слова, влада Польщі посилить перевірки вантажівок на польсько-українському кордоні.