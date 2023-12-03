Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські перевізники заблокували доставку військового катера для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польські перевізники заблокували доставку військового катера для України
Патрульний катер SAFE Boats International
фото: Tomasz Buczek/X

Військовий корабель є частиною допомоги уряду США Україні

На українсько-польському кордоні заблокували перевезення патрульного корабля SAFE Boats International. Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький на сторінці у Facebook. 

За його словами, організатор протестів Томаш Бучек опублікував фотографію з катером, написавши, що це нібито приватний катер, який належить Княжицькому. Депутат спростував цю інформацію.

«Томаш Бучек, активіст проросійської партії «Кофедерація», написав, що це приватна яхта, яка нібито приналежить мені. Ось саме так працює антиукраїнська пропаганда, якої мета - зупинити перевезення озброєння ЗСУ та інших товарів для потреб воюючої України», – сказав нардеп.

За даними Княжицького, виробник катера підтвердив, що SAFE Boats – це військовий вантаж, частина допомоги уряду США Україні. Про це, зокрема, писав активіст громадської організації «Європа без бар'єрів» Павло Кравчук.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Як повідомлялося, на українсько-польському кордоні відкриється пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» для руху порожніх вантажівок на виїзд з України.

1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, влада Польщі посилить перевірки вантажівок на польсько-українському кордоні. 

Теги: кордон Польща перевезення Микола Княжицький

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
7 листопада, 04:54
Суд вирішив обрати запобіжний захід народному депутату України Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
14 листопада, 04:07
За словами Павлова, автівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускають без черги до пункту перетину кордону
Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги
28 листопада, 19:19
6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту біля пунктів пропуску на кордоні Польщі та України
Блокування кордону: Україна та Єврокомісія готують звернення до уряду Польщі
15 листопада, 10:32
Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності
Зеленський звернувся до сусідів із нагоди Дня незалежності Польщі
11 листопада, 16:34
Санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України
Зеленський підписав санкції проти 147 росіян
23 листопада, 17:54
Українська сторона вкотре запропоновала польським колегам запустити порожній транспорт через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув»
Страйк перевізників: Україна та Польща проведуть зустріч на кордоні
13 листопада, 08:34
Один із учасників групи намагався втекти повз прикордонників
Прикордонники застосували сльозогінний газ до росіян, що проривалися до Фінляндії
18 листопада, 06:53
Коломийський міськрайонний суд виніс солдату суворий вирок
На Франківщині солдат утік із військової частини «на лікування» – чим усе завершилося
Сьогодні, 15:57

Соціум

На заводі в Москві спалахнула пожежа
На заводі в Москві спалахнула пожежа
Польські перевізники заблокували доставку військового катера для України
Польські перевізники заблокували доставку військового катера для України
У Червоному морі атаковано американський есмінець: деталі
У Червоному морі атаковано американський есмінець: деталі
На кордоні з Польщею запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок
На кордоні з Польщею запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок
Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО
Британська розвідка виявила недолік російської передової системи ППО
На кордоні з Польщею зупинив роботу ще один пункт пропуску: яка причина
На кордоні з Польщею зупинив роботу ще один пункт пропуску: яка причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
57K
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
27K
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
15K
«Причина проста». Стефанчук роз'яснив, чому Порошенка не пустили за кордон
13K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
12K
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua