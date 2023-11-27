Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі

Ситуація на кордоні шкодить і польській економіці: за три останні квартали польський експорт до України зріс на 25%

Гальмування поставок запчастин завдає удару по роботі українських мілітарних виробництв

«Блокада україно-польського кордону – це не економічна проблема, а політична, вона б'є по обороноздатності України і грає на руку Москві. Діяти треба негайно», – вважає народний депутат Микола Княжицький.

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У тижневику «Княжицький. Політика» він розповідає, що насправді відбувається на кордоні, чиї інтереси представляють протестувальники та як повинна реагувати українська влада вже сьогодні.

Через блокаду призупинений імпорт критично важливих для нашої економіки і потреб ЗСУ енергоносіїв: нафти, бензину, скрапленого газу (через польський кордон поставляється третина всього імпортного скрапленого газу, а Україна входить у першу п'ятірку світу за його споживанням). І все це – напередодні зими і прогнозованих атак росіян на об’єкти інфраструктури.

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Гальмування поставок запчастин завдає удару по роботі українських мілітарних виробництв.

«Створена реальна загроза українській обороноздатності», – наголошує Микола Княжицький.

Ситуація на кордоні шкодить і польській економіці: за три останні квартали польський експорт до України зріс на 25%, а Україна посідає 8 місце серед держав імпортерів польських товарів. Але чинний польський уряд бездіє, а новий ще не сформований.

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Серед ініціаторів блокади – проросійський політичний проект Конфедерація. Його представники, які блокують дороги, ще й отримують інформацію про перевезення озброєння та інших критичних товарів в Україну. «Російська розвідка могла б тільки мріяти про доступ до такої інформацію», – акцентує увагу народний депутат.

Все це потребує негайної реакції української влади.

За словами Княжицького, необхідно скликати спільне засідання РНБО України і Польщі, а якщо польська сторона відмовиться – звернутися до новоствореної Ради Україна-НАТО.

«Діяти треба негайно. Це питання національної безпеки», – резюмує політик.