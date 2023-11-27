Українські біженці в Латвії: влада країни відзвітувала про тенденції

У тимчасових притулках Латвії зараз є 688 вільних місць для українців

Потік українських біженців залишається помірним та стабільним, і в середньому щомісяця до Латвії знову прибуває 700-800 українців, повідомив заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ (МВС) Яніс Бекманіс на заході щодо обміну досвідом прийому українських громадян у Латвії. Про це пише місцеве видання Tv Net.

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Трохи більше ніж 46 тис. українців зареєстровано для набуття статусу тимчасового захисту. Станом на 23 листопада 32,9 тис. українців зареєструвалися як активні у латвійських самоврядуваннях та звернулися за допомогою. З них 38% становлять чоловіки, 62% – жінки. Більшість із них зареєстровані у великих містах Латвії – Ризі, Лієпаї, Лудзе та Даугавпілсі.

Цього року із Реєстру фізичних осіб виключено 3,1 тис. записів про надання тимчасового захисту. Це означає, що українці повернулися до України чи знайшли притулок в іншій європейській країні.

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На даний час за підтримки муніципалітетів розміщено 3117 осіб, є 688 вільних спальних місць. Цього року зовнішній кордон Латвії перетнули 98 886 громадян України, більшість із них – транзитом. З 1 січня цього року всім громадянам України видається посвідка на проживання строком на два роки. Цього року видано 19611 посвідок на постійне проживання.Минулго тижня парламент країни продовжив розширену підтримку українців у Латвії до кінця 2024 року.

За міжнародними даними, після вторгнення Росії в Україну залишили близько дев'яти мільйонів жителів. У країнах ЄС зареєстровано 4,1 млн одержувачів тимчасового захисту. Майже половина з них перебуває у двох країнах – у Німеччині та Польщі.

Нагадаємо, латвійська організація «Притулок «Надійний дім» розпочав у Ризі та Лієпаї реалізацію масштабного проекту для українських біженців – дітей, молоді та дорослих. Дитячий та молодіжний проекти розраховані на українських та латвійських дітей, це буде взаємна інтеграція через ляльковий театр та соціальне підприємництво. Про це пише Rus.LSM.lv.

Раніше стало відомо, що мешканці Латвії матимуть нагоду почитати нову книгу про важливість адаптації дітей біженців. «Дівчинка, яка тримала очі відкритими» – так називається нова книга для дітей. У ній йдеться біженку з України, яка разом із мамою приїхала до Латвії, та її спроби інтегруватися у суспільство. Книга – частина кампанії Єврокомісії «Я триматиму очі відкритими».