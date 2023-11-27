Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські біженці в Латвії: влада країни відзвітувала про тенденції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українські біженці в Латвії: влада країни відзвітувала про тенденції
До Латвії продовжують прибувати українські біженці
фото із відкритих джерел

У тимчасових притулках Латвії зараз є 688 вільних місць для українців

Потік українських біженців залишається помірним та стабільним, і в середньому щомісяця до Латвії знову прибуває 700-800 українців, повідомив заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ (МВС) Яніс Бекманіс на заході щодо обміну досвідом прийому українських громадян у Латвії. Про це пише місцеве видання Tv Net.

Трохи більше ніж 46 тис. українців зареєстровано для набуття статусу тимчасового захисту. Станом на 23 листопада 32,9 тис. українців зареєструвалися як активні у латвійських самоврядуваннях та звернулися за допомогою. З них 38% становлять чоловіки, 62% – жінки. Більшість із них зареєстровані у великих містах Латвії – Ризі, Лієпаї, Лудзе та Даугавпілсі.

Цього року із Реєстру фізичних осіб виключено 3,1 тис. записів про надання тимчасового захисту. Це означає, що українці повернулися до України чи знайшли притулок в іншій європейській країні.

На даний час за підтримки муніципалітетів розміщено 3117 осіб, є 688 вільних спальних місць. Цього року зовнішній кордон Латвії перетнули 98 886 громадян України, більшість із них – транзитом. З 1 січня цього року всім громадянам України видається посвідка на проживання строком на два роки. Цього року видано 19611 посвідок на постійне проживання.Минулго тижня парламент країни продовжив розширену підтримку українців у Латвії до кінця 2024 року.

За міжнародними даними, після вторгнення Росії в Україну залишили близько дев'яти мільйонів жителів. У країнах ЄС зареєстровано 4,1 млн одержувачів тимчасового захисту. Майже половина з них перебуває у двох країнах – у Німеччині та Польщі. 

Нагадаємо, латвійська організація «Притулок «Надійний дім» розпочав у Ризі та Лієпаї реалізацію масштабного проекту для українських біженців – дітей, молоді та дорослих. Дитячий та молодіжний проекти розраховані на українських та латвійських дітей, це буде взаємна інтеграція через ляльковий театр та соціальне підприємництво. Про це пише Rus.LSM.lv.

Раніше стало відомо, що мешканці Латвії матимуть нагоду почитати нову книгу про важливість адаптації дітей біженців. «Дівчинка, яка тримала очі відкритими» – так називається нова книга для дітей. У ній йдеться біженку з України, яка разом із мамою приїхала до Латвії, та її спроби інтегруватися у суспільство. Книга – частина кампанії Єврокомісії «Я триматиму очі відкритими».

Читайте також: Яку роботу та скільки грошей отримують українські біженці у Латвії: офіційні дані
Теги: парламент біженці влада притулок кордон українці Латвія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми не такі вже і пропащі та безнадійні, як пробує змальовувати нас роспропаганда через внутрішніх нагнітачів
Чи дійсно все так погано в Україні? Давайте включати здоровий глузд
21 листопада, 18:10
Багато змін щодо українців запровадять вже наступного року
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
16 листопада, 08:29
Потерпілий внаслідок падіння дерева отримав черепно-мозкову травму, закритий перелом правої лопатки, перелом зубів
Комунальники заплатять велику компенсацію киянину, якого 10 років тому травмувало дерево
13 листопада, 11:26
Еді Рама та Джорджія Мелоні ухвалили нові рішення щодо мігрантів
Італія переселяє мігрантів до іншої країни ЄС: ЗМІ знайшли приховані мотиви
9 листопада, 10:22
Блокування кордону: озвучено вимоги польських протестувальників
Блокування кордону: озвучено вимоги польських протестувальників
8 листопада, 11:50
Богдан Єрмохін зі своєю сестрою
Депортований із Маріуполя підліток, який просив допомоги у Зеленського, повернувся до України
19 листопада, 15:30
Більшість тих біженців, які поверталися, були родом з Київської та Одеської областей
З яких причин українські біженці найчастіше повертаються додому: опитування
22 листопада, 10:09
Станом на 19:00 вітер, сніг перейшов у дощ
У столиці пішов крижаний дощ: влада звернулася до водіїв
23 листопада, 20:27
Голова МЗС Словаччини наголосив на підтримці України у якості члена ЄС
Голова МЗС Словаччини спрогнозував сценарій вступу України до ЄС
22 листопада, 11:05

Соціум

Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»
Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»
Українські біженці в Латвії: влада країни відзвітувала про тенденції
Українські біженці в Латвії: влада країни відзвітувала про тенденції
У Сочі лютує негода: багатоповерхівка розсипалася за лічені секунди (відео)
У Сочі лютує негода: багатоповерхівка розсипалася за лічені секунди (відео)
Фінська компанія постачала РФ запчастини для вантажівок в обхід санкцій: розслідування
Фінська компанія постачала РФ запчастини для вантажівок в обхід санкцій: розслідування
Шторм викинув суховантаж на мілину біля берегів РФ (фото)
Шторм викинув суховантаж на мілину біля берегів РФ (фото)
Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля узбережжя Ємену
Військово-морські сили США звільнили танкер, який був захоплений біля узбережжя Ємену

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
20K
Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву
14K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
13K
Відставка Залужного? Представник президента у Верховній Раді відреагував
13K
Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів
5485
Снігове пекло на трасі Одеса – Рені: автобуси і машини змітає у кювет

Новини

Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Сьогодні, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Сьогодні, 06:54
Снігові замети та хуртовини: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:11
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua