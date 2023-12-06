Хто ліквідував Киву? СБУ зробила гучне зізнання
Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї
Ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки. Про це повідомляють джерела «Главкома»
За інформацією від джерел, ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви – спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї.
Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов.
Як розповів речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.
Раніше повідомлялося, що у Підмосков'ї виявлено тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви.
Ілля Кива – колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ. Колишній член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. У минолому радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017-2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014). Фігурант Реєстру зрадників.
Перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України, в січні 2022 року Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року був оголошений в підозрі в державній зраді та позбавлений депутатського мандата Верховною Радою України.
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