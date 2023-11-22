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Блогер-ухилянт, який з-за кордону закликає ховатися від призову, отримав підозру

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Блогер-ухилянт, який з-за кордону закликає ховатися від призову, отримав підозру
Ухилян публікує відео і дописи, в яких дискредитує мобілізацію та закликає ухилятися від служби
фото: СБУ

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років

Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності блогера Мирослава Олешка. Він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Встановлено, що Олешко, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, у серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії. Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Наразі Олешку заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);
  • ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа).

Санкції статей передбачають до восьми років тюрми.

Як приклад, в одному зі своїх дописів Олешко заявляє, що українці дорікають іншим за те, що вони виїхали з країни під час війни через «людську заздрість»:

Блогер-ухилянт, який з-за кордону закликає ховатися від призову, отримав підозру фото 1

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

Теги: СБУ блогер ухилянти

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