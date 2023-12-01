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СБУ: Сівкович координував інформаційні диверсії Шуфрича проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ: Сівкович координував інформаційні диверсії Шуфрича проти України
фото: пресслужба СБУ

Поплічники Сівковича «розганяли» фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні

Колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє пресслужбу СБУ.

«Експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь кремля. Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них – Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді.

Саме він був одним з основних «спікерів», який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань», – йдеться в повідомленні.

Так, було встановлено, що поплічники Сівковича «розганяли» фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські «тези» щодо «без альтернативності» проросійського вектора у зовнішній політиці.

«Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами. Щоб уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану, Сівкович виїхав до Москви, де розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.

Це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ», - розповіли в СБУ.

Сівковичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Раніше його дії були кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Оскільки Сівкович переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, за матеріалами Державного бюро розслідувань до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича за організацію розгону «Студентського Майдану».

Теги: державна зрада Нестор Шуфрич СБУ

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