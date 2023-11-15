Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»

Ніцой вважає, що військові образилися на Ірину Фаріон через те, що та назвала їх росіянами

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо висловлювань і публікацій екснардепки Ірини Фаріон

Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой вважає, що військові образилися на ексдепутатку та мовознавицю Ірину Фаріон через те, що та назвала їх росіянами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Згадайте всю «велич» всієї російської імперії і всю пиху «я-рускій», щоб у 2023 році в одній з країн Європи Служба безпеки країни відкрила кримінальну справу через образу військових, яких назвали як? Як? А вони не змогли це пережити», – каже Ніцой.

Ніцой помітила смішний момент зі справою стосовно Фаріон фото: скріншот

Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».