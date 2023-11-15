Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
Ніцой вважає, що військові образилися на Ірину Фаріон через те, що та назвала їх росіянами
фото з відкритих джерел

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо висловлювань і публікацій екснардепки Ірини Фаріон

Українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой вважає, що військові образилися на ексдепутатку та мовознавицю Ірину Фаріон через те, що та назвала їх росіянами.

«Згадайте всю «велич» всієї російської імперії і всю пиху «я-рускій», щоб у 2023 році в одній з країн Європи Служба безпеки країни відкрила кримінальну справу через образу військових, яких назвали як? Як? А вони не змогли це пережити», – каже Ніцой.

Ніцой помітила смішний момент зі справою стосовно Фаріон
Ніцой помітила смішний момент зі справою стосовно Фаріон
фото: скріншот

Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Як повідомлялося, екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською.

«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

Читайте також: Фаріон vs військові. Кому вигідний цей скандал
Теги: Ірина Фаріон Лариса Ніцой СБУ мова військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Було обстріляно територію православної грецької церкви у Секторі Гази
У церкві в Секторі Гази пролунав вибух, коли там були люди
20 жовтня, 07:25
Загиблим виявився військовий 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту
У Києві водій на блокпосту на смерть збив військового (фото)
22 жовтня, 10:24
Втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян: аналіз ISW
Втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян: аналіз ISW
27 жовтня, 06:40
«Я був шокований тим, що вони зробили»: офіцер ізраїльської армії розповів про звірства ХАМАСу
«Я був шокований тим, що вони зробили»: офіцер ізраїльської армії розповів про звірства ХАМАСу
28 жовтня, 07:21
За даними слідства, ворожим пособником виявився мешканець Дружківки Донецької області, який працював у редакції однієї з місцевих газет
Служба безпеки затримала агента ФСБ, який стежив за ЗСУ як журналіст
31 жовтня, 15:41
«Мовний майдан» 2012 року, Львів
Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити
5 листопада, 18:00
«Малий» розповів, що в його бригаді втрати у стрілкових контактах одиничні
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
5 листопада, 19:59
У пошкоджених будівлях вибито вікна
Атака на Одесу: з'явилися фото наслідків
5 листопада, 22:49
ЗСУ мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок
Битва за лівий берег Херсонщини: наступ ЗСУ викликає паніку у росіян – ISW
12 листопада, 08:28

Суспільство

Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)
Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
Ніцой розповіла про смішний момент у «справі Фаріон»
До блокади українського кордону може приєднатись ще одна країна
До блокади українського кордону може приєднатись ще одна країна
Частина братії, яка називала Європу безбожною перебралася в ЄС, – новий намісник Лаври
Частина братії, яка називала Європу безбожною перебралася в ЄС, – новий намісник Лаври
Вісім поїздів із жіночими купе вже вийшли в рейс
Вісім поїздів із жіночими купе вже вийшли в рейс
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Контрнаступ ЗСУ: Повітряні сили звернулися до українців із проханням
36K
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
6619
У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
4465
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4058
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
3592
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем

Новини

В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Сьогодні, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Сьогодні, 14:16
Найуспішніший підрядник армії. Forbes розповів, над чим працює зараз «Українська Бронетехніка»
Сьогодні, 13:10
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
Сьогодні, 12:07
До Ради директорів «Київстару» увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Сьогодні, 09:02
На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту