Екснардепа Киву знайдено мертвим – ЗМІ

Тіло ексдепутата виявлено у Підмосков'ї

У Підмосков'ї виявили тіло ексдепутата Верховної ради Іллі Киви. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на джерела.

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Обставини і причини смерті Киви не уточнюються.

Ілля Кива – колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ. Колишній член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. У минолому радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017-2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014). Фігурант Реєстру зрадників.

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Перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України, в січні 2022 року Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року був оголошений в підозрі в державній зраді та позбавлений депутатського мандата Верховною Радою України.

За фахом ексдепутат – педагог-психолог, магістр за спеціальністю «правознавство». 26 квітня 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління, обставини підготовки дисертації та самого захисту стали приводом для скандалу й звинувачень у недоброчесності. 17 листопада 2021 року Кива заявив, що його позбавили ступеня кандидата наук.

Нагадаємо, у листопаді Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі колишнього народного депутата України Іллі Киви, якого визнали винним у державній зраді. Його заочно засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією майна.