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Олександр Саліженко Парламентський аналітик Руху «Чесно»

Сальдо, Царьов, Кива – колаборанти, нагороджені державою... Україна

glavcom.ua
Зрадники України досі мають її нагороди
колаж: glavcom.ua

Чому зрадників досі не позбавили державних нагород?

На другому році повномасштабної війни держава досі не позбавила високих держнагород колаборантів з вироком суду та із вже врученими підозрами.

Зокрема «губернатор» окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо – повний кавалер Ордену «За заслуги». Ілля Кива нагороджений Орденом Данила Галицького, а Олег Царьов та так званий «губернатор» Запорізької області Євген Балицький – Орденом «За заслуги» III ступеню.

У березні 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва звертався до президента Володимира Зеленського з поданням щодо позбавлення Царьова державної нагороди. Проте на сайті Офіса президента України Рух «Чесно» не знайшов оприлюдненого указу про позбавлення Царьова ордену.

Крім осіб, визнаних винними у злочинах проти нацбезпеки, у Реєстрі зрадників є фігуранти з держнагородами, які отримали офіційні підозри правоохоронних органів. Зокрема, Микола Азаров, Олександр Єфремов, Дмитро Табачник, Віктор Медведчук нагороджені орденами князя Ярослава Мудрого.

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Джерело
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Теги: державні нагороди державна зрада Віктор Медведчук Олександр Єфремов Олег Царьов Микола Азаров Ілля Кива Володимир Сальдо

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