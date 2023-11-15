СБУ викрила доцента університету, який коригував удари РФ по Харкову

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Харкові агента Головного управління Генштабу Збройних Сил РФ (відомого як ГРУ). Ним виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів.

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Зловмисник коригував ракетно-артилерійські удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру. Російська воєнна розвідка дистанційно завербувала його після початку повномасштабного вторгнення. Серед основних завдань агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини.

Також затриманий відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією. Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

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За матеріалами слідства, зловмисник передавав розвіддані до ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з країною-агресором.

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На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ викрила колаборантів, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах, одним з яких виявився доктор філософії. За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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