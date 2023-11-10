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На Закарпатті фабрика шила одяг для російських лижників. СБУ розкрила схему (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Закарпатті фабрика шила одяг для російських лижників. СБУ розкрила схему (фото)
Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку
фото: пресслужба СБУ

Також швачки додатково проходили «інструктаж» щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих, знайомих та родичів

Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила на Закарпатті підпільну швейну фабрику, яка обшивала російську збірну з лижного спорту. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного зі швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора з початку 2023 року.

За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ понад 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку. Щоб приховати нелегальні поставки, їхній «маршрут» пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики.

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Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів з російськими замовниками та організовував переправлення готової продукції до РФ.

Для забезпечення виробничого процесу у швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського «замовлення» займалось не більше п'яти швей, яких відбирали серед «довірених» осіб.

Також швачки додатково проходили «інструктаж» щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих, знайомих та родичів.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила ділка, який хотів вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.

Теги: СБУ розслідування фінансування

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