Забив дружину до смерті та ліг спати: у Львові засуджено колишнього поліцейського

На момент вчинення злочину чоловік працював поліцейським в одному із районних управлінь поліції

У Львові колишнього поліцейського, який забив дружину до смерті, засуджено до восьми років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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Чоловіка визнано винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричини смерть жінки.

Розслідування встановило, що у січні 2023 року засуджений забив до смерті свою дружину. Під час конфлікту він побив 50-річну жінку, нанісши їй тяжкі тілесні ушкодження. Після цього поклав жінку на диван і ліг спати.

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«Уночі обвинувачений почув, як потерпіла хрипить, і викликав швидку допомогу. Фельдшер швидкої приїхала і констатувала смерть жінки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент вчинення злочину чоловік працював поліцейським в одному із районних управлінь поліції. Наразі він перебуває під вартою, а з органів поліції звільнений.

Нагадаємо, в Астані в одному з місцевих ресторанів колишній міністр економіки Казахстану під час сварки до смерті побив дружину. Його затримали.