Зеленський наклав чергові санкції на ієрархів Московської церкви

Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ

Під санкції потрапив найвпливовіший проросійський митрополит Антоній (Паканич)

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Зокрема і проти Івана Паканича, митрополита Бориспільського і Броварського Антонія Української православної церкви, який керує справами УПЦ та є членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви. Про це повідомляється на сайті президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на дільність та інші санкції.

Крім Паканича, в списку ще шестеро осіб. Це митрополит Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Андрій Коваленко, митрополит Луганський і Алчевський Української православної церкви Василь Поворознюк, настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря Української православної церкви Олександр Прокопенко, настоятель Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви у м. Херсоні Олександр Федоров, митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій Української православної церкви, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Єгоренко Валентин, архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії Української православної церкви Шинкарьов Віктор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пропозиції щодо застосування санкцій були внесені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України від СБУ.

Нагадаємо, Україна запустила процедуру заборони УПЦ МП. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що гарантуватиме Україні духовну незалежність.

1 грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях