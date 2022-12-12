Санкції проти служителів Московської церкви та ексклюзивні дані про втрати РФ. П'ять важливих новин 12 грудня

Цього дня українців потішили спортивні здобутки

Сьогодні, 12 грудня, добігає кінця ще одна доба протистояння повномасштабному вторгненню рашистів. Ми зібрали головні події дня, аби наші читачі були в курсі подій в політиці та суспільстві, світі та Україні.

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СБУ оприлюднила імена підсанкційних служителів Московської церкви: список

Служба безпеки України опублікувала новий список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і 11 грудня були затверджені президентом Володимиром Зеленським.

Загалом йдеться про сімох фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, мова про:

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митрополита Луганського і Алчевського Пантелеймона (Поворознюка),

митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку (Коваленка),

архімандрита Запорізької єпархії Іоанна (Прокопенка),

архімандрита Херсонської єпархії Алексія (Федорова),

митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича),

митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія (Єгоренка),

єпископа Костянтинівського Паїсія (Шинкарьова).

Вказаним особам на 5 років заблокували активи, обмежили торговельні операції, заблокували виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

Міноборони України надало ексклюзивні дані про втрати Росії

Станом на 24 листопада 2022 року українські військові ліквідували 85720 окупантів з початку війни. Трохи більше 257 тис. зазнали поранень. Таким чином вже понад 38,2% Збройних сил Росії виведено з ладу.

Пропозиція Путіну від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво. Таким чином, Москва покаже свої щирі наміри.

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Тим часом колишній командувач військами США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує: Збойні сили України завдаватимуть ударів по позиціях російських загарбників до лютого. Це створить умови для проведення операції зі звільнення Криму.

Цілі «спецоперації» рашистів: розвідка Британії оцінила можливості окупантів

8 грудня речник президента Росії Дмитро Пєсков переформулював основні цілі «військової спецоперації». Тепер однією з головних цілей Росії є «захист» жителів Донбасу та південного сходу України. Відтак ймовірно, Росія все ще прагне поширити контроль над усіма Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Втім, російська стратегія наразі навряд чи досягне поставлених цілей: дуже малоймовірно, що російські військові зараз здатні сформувати ефективну ударну силу, здатну повернути ці райони.

Жіноча збірна України вперше в історії здобула Кубок світу з боротьби

Жіноча збірна України з боротьби стала володарем Кубка світу в США. Вона почергово перемогла команди Монголії, Японії та Китаю.

У вирішальному протистоянні українські борчині здобули шість перемог у десяти сутичках з китаянками. Гору над суперницями взяли Оксана Лівач, Аліна Грушина, Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч-Шустова.

Нагадаємо, триває 292 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.