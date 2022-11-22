СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві

Раніше суд арештував акції п'яти обленерго,які входять до VS Energy

Власниками компанії є російські олігархи

Служба безпеки України проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, власниками компанії є російські олігархи Євгеній Гінер, Михайло Воєводін та Олександр Бабаков. Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє купою обленерго та займає 10% енергоринку.

Олігархи вже потрапили під санкції, а СБУ одержала право прийти з обшуками.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що на Рівненщині.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 22 листопада Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.