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СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві
Раніше суд арештував акції п'яти обленерго,які входять до VS Energy
фото ілюстративне

Власниками компанії є російські олігархи

Служба безпеки України  проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, власниками компанії є російські олігархи Євгеній Гінер, Михайло Воєводін та Олександр Бабаков. Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє купою обленерго та займає 10% енергоринку. 

Олігархи вже потрапили під санкції, а СБУ одержала  право прийти з обшуками.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що на Рівненщині. 

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 22 листопада  Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Теги: олігархи росіяни санкції СБУ

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