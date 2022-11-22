СБУ перевіряє ще дві церкви в Рівненській області: деталі

СБУ проводить безпекові заходи на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ

Українські правоохоронці сьогодні, 22 листопада, проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Рівненській області.

Повідомляється, що такі заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні.

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На Рівненщині Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи пресслужба СБУ

СБУ зазначає, що враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терактів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тому вказані заходи проводяться для:

недопущення використання релігійних громад в якості осередку "русского міра";

перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету нашої країни.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що на Рівненщині.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 22 листопада Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.