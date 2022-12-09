СБУ прийшла з обшуками у собор Московського патріархату в Борисполі (фото)
Правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти Московської церкви як осередки «русского міра»
Служба безпеки України продовжує перевірку церкви Московського патріархату в Україні. Цього разу правоохоронці прийшлаи до Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль на Київщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та добровольчими формуваннями територіальних громад в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні здійснює контррозвідувальні (безпекові) заходи на території об’єкту Свято-Покровського кафедрального собору у м. Бориспіль (Київська область)», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти УПЦ МП як осередки «русского міра» та займаються убезпеченням населення від провокацій і терористичних актів.
Крім того, проводяться перевірки, чи не використовують приміщення собору для переховування ДРГ, іноземців, для зберігання зброї тощо.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки в монастирях Московської церкви на Житомирщині.
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