Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
фото ілюстративне

У районі села Сеньківка було зафіксовано 11 приходів, ймовірно зі 120 мм міномета

Сьогодні, 4 лютого, російські терористи обстріляли прикордоння Чернігівської області. На одну з громад окупанти скинули дві гранати з дрону. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Близько 12 години в районі села Клюси Чернігівської області було зафіксовано російський БпЛА, з якого окупанти скинули дві гранати. За даними командування, втрат серед особового складу, техніки чи цивільного населення не має», – йдеться в повідомленні.

Перед тим, в районі села Сеньківка було зафіксовано 11 приходів, ймовірно зі 120 мм міномета. 

Раніше повідомлялося, що окупанти за добу 47 разів обстріляли Херсонщину, є загибла та поранені.

Крім того, зазначалося, що тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута.

До слова, триває 346-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

Теги: окупанти Чернігівщина війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Сьогодні, 17:56
За добу окупанти 47 разів обстріляли Херсонщину
Окупанти за добу 47 разів обстріляли Херсонщину: є загибла та поранені
Сьогодні, 09:43
Українські бійці збили три БПЛА росіян на Донбасі
Військові збили три безпілотники окупантів на Донбасі (відео)
Сьогодні, 12:05

Події в Україні

Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
РФ погрожує ядерною зброєю за удари по Криму. Банкова відреагувала
РФ погрожує ядерною зброєю за удари по Криму. Банкова відреагувала
У Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами
У Маріуполі окупанти вивозять тіла цивільних разом із завалами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9770
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським у перший день війни
9181
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ
6332
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5953
«Чума», якої бояться Путін та Пригожин

Новини

У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Сьогодні, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Сьогодні, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту