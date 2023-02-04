Окупанти скинули на населені пункти Чернігівщини гранати з дрона

У районі села Сеньківка було зафіксовано 11 приходів, ймовірно зі 120 мм міномета

Сьогодні, 4 лютого, російські терористи обстріляли прикордоння Чернігівської області. На одну з громад окупанти скинули дві гранати з дрону. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

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«Близько 12 години в районі села Клюси Чернігівської області було зафіксовано російський БпЛА, з якого окупанти скинули дві гранати. За даними командування, втрат серед особового складу, техніки чи цивільного населення не має», – йдеться в повідомленні.

Перед тим, в районі села Сеньківка було зафіксовано 11 приходів, ймовірно зі 120 мм міномета.

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Раніше повідомлялося, що окупанти за добу 47 разів обстріляли Херсонщину, є загибла та поранені.

Крім того, зазначалося, що тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута.

До слова, триває 346-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.