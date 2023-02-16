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Повернення оборонців «Азовсталі», резолюція Європарламенту. Головне за 16 лютого

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Повернення оборонців «Азовсталі», резолюція Європарламенту. Головне за 16 лютого
Воїни «Азовсталі» повернулись до України
Андрій Єрмак / Telegram

Повернулися додому 100  воїнів «Азовсталі» та один цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ

Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі», Європарламент ухвалив  нову резолюцію, до Києва приїхав очільник МЗС Ізраїлю,СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста,чи почне Білорусь наступ на Україну.  Ці та інші події 16 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин. 

Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі»

Україна та Росія провели обмін полоненими. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Додому приїхати 100 наших воїнів та один цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.

Річниця повномасштабної війни. Європарламент ухвалив резолюцію

Європейський парламент схвалив резолюцію до першої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у якій висловлює осуд діям Кремля та закликає надати Україні усю необхідну допомогу, у тому числі розглянути можливість передачі винищувачів. Відповідний документ схвалили на засіданні 16 лютого. Євродепутати закликали надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.

До Києва приїхав очільник МЗС Ізраїлю: деталі візиту

Очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув сьогодні, 16 лютого до Києва. Коен приїхав на потязі і опублікував фото. Це перший візит високопоставленого чиновника Ізраїлю в Україну.

Путін смертельно поранив фашистську Росію. Що далі?

Складається враження, що російському президентові Володимиру Путіну бракує проблем зі скороченням економіки, незадоволеним населенням, сварливими елітами, зниженням легітимності, міжнародною ізоляцією та програною війною. 16 лютого розпочинаються онлайн-референдуми у п’яти регіонах про відокремлення від Російської Федерації.

Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста

У кабінеті колишнього члена громадської ради при Міністерстві оборони і керівника Всеукраїнської громадської організації «Соборне Гетьманське Козацтво» Олександра Костюка було знайдено низку російських відзнак

Чи почне Білорусь наступ на Україну? Лукашенко послав Путіну чіткий сигнал

Напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 17 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий воювати з росіянами проти України і назвав умову

Повітряні сили назвали цілі, по яких планує бити Росія

У Кремля є цілий список об’єктів України, які атакують окупанти під час ракетних обстрілів. Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку повномасштабного вторгнення

Нагадаємо, триває 358-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. 

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