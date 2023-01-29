Коли закінчиться війна з Росією

Ми не зможемо взяти Москву, полонити Путіна з Шойгу та змусити їх підписати капітуляцію

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В сумо, если спортсмен выталкивает противника за пределы круга, это считается победой.

На войне, если мы просто «вытолкнем» российскую армию за границы Украины, она не поздравит нас с победой и не разойдется по домам.

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Представьте, что в сумо выброшенный из круга или упавший мог бы возвращается в схватку. Когда в этом случае закончится бой?

Когда у одного из соперников не будет сил или воли продолжить сражение.

Мы не сможем взять Москву, пленить Путина с Шойгу и заставить их подписать капитуляцию. Поэтому наша война закончится тогда, когда у РФ закончатся желание и значимые возможности лезть на территорию Украины.

Возможности заканчиваются с потерями военной техники и личного состава. Желание – с ухудшением условий жизни, улучшением условий смерти, дырой в бюджете, инфляцией, усталостью общества и т.п.

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Мы уже разбирались, что от «ура, покажем этим (подставить нужное)» до «как оно за*бало, чего мы туда вообще полезли, давайте заканчивать» обычно проходило 2-3 года в случае со страной, которая вела войну на чужой территории. Войну на своей земле ведут с куда большей мотивацией.

Если посчитать, что в нынешнем информационном обществе процессы проходят быстрее и усталость придет раньше (за год-полтора), получается, что 2023 для настроений россиян должен стать переломным.

Кроме того, можно среднепотолочно предположить, что половина боеспособной техники российской армии уже уничтожена.

Поэтому я, конечно, допускаю, что война может длиться годами. Но не отбрасываю мысль, что в течение этого года все может измениться очень интересным образом.