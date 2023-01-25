Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії

Посол РФ назвав рішення США надати Україні танки «черговою зухвалою провокацією проти Росії»

Посол Росії у США Анатолій Антонов, коментуючи повідомлення про те, що адміністрація Байдена в середу оголосить про постачання Україні танків Abrams, заявив, що Сполучені Штати є в цій війні агресором і намагаються завдати поразки Росії.

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«Очевидно, Вашингтон навмисно намагається завдати нам стратегічної поразки», - йдеться в заяві Антонова, пише BBC.

Посол додав, що якщо танки Abrams з'являться в Україні, то «без сумніву, будуть знищені, як усі інші зразки натовської військової техніки».

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Про знищення «всіх зразків» переданої Україні західної техніки поки що не заявляло навіть міністерство оборони Росії.

«Якщо США вирішать поставити танки, то такий крок неможливо буде виправдати доводами про «оборонну зброю». Це буде черговою зухвалою провокацією проти Російської Федерації. Ні в кого немає бути ілюзій, хто в поточному конфлікті - справжній агресор», – заявив посол країни, що напала на сусідню державу.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден готується відправити в Україну «значну кількість» танків Abrams M1 і що Білий дім може оголосити про поставку вже 25 січня. Йдеться про 30 таких танків.