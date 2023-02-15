У Покровську завершено рятувальну операцію. Влада повідомила про жертви

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки та школу

У Покровську на Донеччині завершено рятувальну операцію на руїнах знищеного росіянами будинку. За остаточними даними, троє людей загинули, 11 поранені. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

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«Серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки та школу.

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«Не минає ні дня, щоб росіяни не скоїли воєнного злочину на нашій землі. Але ми все витримаємо і переможемо. Головне: зберегти людей. А тому – не нехтуйте закликами до евакуації», – додав Кириленко.

Як повідомлялося, росіяни обстріляли сьогодні Покровськ. Снаряд влучив у п'ятиповерховий будинок.

До слова, триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.