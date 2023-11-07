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Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова
Вранці 6 жовтня ракетного удару зазнав центр Харкова
фото: ДСНС

Для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати «цілей» з прив’язкою до місцевості

Кіберфахівці Служби безпеки України заявили, що затримали агента головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який скоригував повітряну атаку РФ на Харків 6 жовтня цього року. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Окупанти застосували по обласному центру ракети типу «Іскандер». Унаслідок ворожого удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопець, а десятки цивільних отримали поранення. Значних руйнувань та пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати «цілей» з прив’язкою до місцевості.

За даними слідства, зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Російська спецслужба завербувала його дистанційно через месенджер Телеграм.

Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова фото 1

«Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію передавав до російського ГРУ через «зв’язкового» з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації «ЛНР» на прізвисько «Шаман», якому СБУ раніше повідомила про підозру», – додали в СБУ.

Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова фото 2
Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова фото 3
Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова фото 4
Затримано ймовірного коригувальника «Іскандерів» на житлові будинки у центрі Харкова фото 5

Під час обшуків у затриманого виявлено:

  • чотири мобільні телефони та сім sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;
  • банківські картки, на які надходили «зарплати» від російського ГРУ;
  • понад 10 тис. дол., одержаних злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 6 жовтня рано-вранці російські військові завдали ракетного удару по центу Харкова. За попередніми даними, окупанти для обстрілу застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».

Під ударом загарбників були житлові будинки у Київському та Основ'янському районах міста. Кількість загиблих склала дві особи (серед яких дитина), а поранення отримали 30 громадян (зокрема 11-місячний хлопчик). Прокуратурою було розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

У результаті російського теракту пошкоджено 88 будівель з яких 61 – житлові багатоповерхівки, 46 автомобілів.

Теги: війна окупанти Харків

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