Доктор філософії «полював» на Patriot в Києві: вдома любувався магнітиками з Путіним (фото)

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 8 років

СБУ викрила ще двох колаборантів, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах. Одного з них затримали напередодні виїзду до країни-агресора.

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За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot. Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки російських ударів.

Зокрема, після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня 2023 року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину Росії, який проживає в Києві. Затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт.

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Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці. Згодом до підривної діяльності він залучив свою знайому з Черкас – співробітники СБУ задокументували її злочинні дії і затримали за місцем проживання.

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Наразі слідчі СБУ кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ) та чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Станом на зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.